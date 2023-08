Zürich: Toter an der Langstrasse

An der Langstrasse in Zürich läuft ein Grosseinsatz.

Am Mittwochmittag kommt es vor der Lugano Bar an der Langstrasse zu einem Polizeieinsatz. Wie Bilder zeigen, liegt eine Person am Boden. Rundherum stehen drei Polizisten. Zwei weitere Einsatzkräfte knien neben den Sanitätern am Boden. Marc Surber von der Stadtpolizei Zürich bestätigt gegenüber 20 Minuten einen Einsatz an der Langstrasse. Weitere Details könne er aber noch nicht preisgeben.