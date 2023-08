Zürich: Ekel-Alarm in der Backstube? Voland wehrt sich gegen Vorwürfe

Seit 2021 abgelaufene Lebensmittel, Küchenschaben im Geschirrspüler oder Würmer in der Haselnussmasse: Eine Konditorin erhebt in der Unia-Zeitung « work » happige Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber, die Konditorei-Kette Voland. Das Hygieneproblem sei so schlimm gewesen, dass es sie «nur noch gruuset» hätte. Wiederholte Reklamationen im Betrieb oder bei der kantonalen Lebensmittelkontrolle hätten nicht gefruchtet, sagt die Mitarbeiterin der Zeitung.

Schweizer lädt zu Betriebsbesuch ein

In einer Medienmitteilung betont René Schweizer, dass Voland ein «gutes und sauberes» Unternehmen sei, das sich freiwillig zusätzlichen, teuren Hygienekontrollen unterziehe und dabei «regelmässig» Bestnoten erziele. «Beanstandungen, die in Betrieben, in denen Menschen arbeiten, unvermeidlich sind, werden von uns ernst genommen und Empfehlungen werden in kürzester Zeit umgesetzt.» Aktuell engagiere das Unternehmen gar externe Spezialisten, die dabei helfen würden. Wer sich selbst ein Bild machen wolle, sei jederzeit zu einem Betriebsbesuch eingeladen, schreibt Schweizer. «Dafür stehe ich mit meinem Namen.»