Eröffnung eines Drug-Checkings an Zürcher Langstrasse

Wer Substanzen testen lassen will, muss eine Stunde auf das Ergebnis warten und obligatorisch an einem Beratungsgespräch teilnehmen.

Am 11. November eröffnet das Drogeninformationszentrum DIZ Zürich an der Langstrasse 14 ein zweites regelmässiges Drug-Checking-Angebot. Freizeitdrogenkonsumierende könnten jeweils in der Samstagnacht zwischen 19 und ein Uhr ihre illegalen Substanzen analysieren lassen, schreibt die Dienstabteilung soziale Einrichtungen und Betriebe Zürich in ihrer Medienmitteilung. Das Ganze geschehe anonym und kostenlos.