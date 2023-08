Zürich: Erster Schweizer Pokémon-Shop öffnet in Zürich seine Tore

Kinofilme, Sammelkarten und Merchandising-Artikel sorgten bisher für Milliardenumsätze. Im Bild: Die Pikachu-Parade in Japan am 11. August 2023.

Gute Neuigkeiten für Pokémon-, Anime- und Manga-Enthusiasten: Am 2. September 2023 eröffnet der erste Pokémon-Shop der Schweiz offiziell seine Pforten. Neben einer umfangreichen Auswahl an Pokémon-Produkten sollen in der Zürcher Franz-Carl-Weber-Filiale am Bahnhofplatz auch zahlreiche Fanartikel zu bekannten Mangas und Animes wie «One Piece», «Dragon Ball» und «Naruto» erhältlich sein.