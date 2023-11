Fahrverbot in Zürcher Langstrasse missachtet: Polizei büsst 62 Lenker

Am Montag wurden 62 von ihnen gebüsst.

Viele Autofahrer hielten sich nicht an das Verbot.

Am Montag führte die Stadtpolizei Zürich schliesslich eine zweistündige Kontrolle durch. In dieser Zeit büsste sie 62 Lenkerinnen und Lenker, wie die Polizei auf Twitter bekannt gibt. «Bitte beachtet die geänderte Verkehrsführung an dieser Stelle», ruft die Polizei auf.