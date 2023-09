Super League: FCZ gewinnt Zürcher Derby gegen GC

Freshfocus

Die Szene des Spiels

Die 37. Minute. Der Stadtzürcher Bledian Krasniqi brachte den FCZ zum idealen Zeitpunkt mit seinem ersten Derby-Tor in Führung. Zürich lief im Anschluss – abgesehen von einer kurzen Druckphase zum Schluss des Spiels – kaum mehr Gefahr, das Spiel noch aus der Hand zu geben. Am Ende hiess es 2:1, womit der FCZ zumindest bis zum YB-Spiel am Mittwoch in St. Gallen (20.30 Uhr) die Leaderposition übernimmt.

Die Schlüsselfigur

Rodrigo Conceição. Der wirblige Flügelspieler aus dem Porto-Nachwuchs liess seine Gegenspieler mehrmals spektakulär stehen und leitete nach einem jener Dribblings das wegweisende 1:0 ein.

Das bessere Team

Der FCZ war alles in allem die agilere Mannschaft, die bereits nach wenigen Minuten das Spieldiktat an sich reissen konnte. Aus dieser Position heraus erarbeitete sich das Team von Trainer Bo Henriksen immer wieder gefährliche Torszenen. GC vermochte auf die Offensivaktionen des Stadtrivalen zwar jeweils mit Nadelstichen reagieren, war aber alles in allem zu ungefährlich.

Das Tribünen-Gezwitscher

Das Grün – oder das So-Halb-Grün – im Letzigrund sorgte schon im Vorfeld der Partie für rote Köpfe. Denn nach Konzerten und Zusatzbelastung durch Europacup-Spiele des FC Lugano zeigte sich die Derby-Bühne in desolatem Zustand. «Der FC Zürich ist entsetzt über die erneut miserablen Platzverhältnisse im Stadion Letzigrund», motzte der FCZ am Montag. Die Liga entschied sich zwar für eine Durchführung des Spiels, bekräftigte aber gegenüber 20 Minuten: «Der Swiss Football League bereitet der schlechte Zustand des Spielfelds im Stadion Letzigrund ebenfalls Sorgen.»

Freshfocus

Und die Verantwortlichen? Nun folgt die Reaktion. «Ich ärgere mich wahrscheinlich mehr als Ancillo Canepa. Es nervt. Wir werden den Rasen nächste Woche ersetzen und dann ist wieder eine grüne Matte da», sagte Stadionmanager Peter Landolt vor dem Spiel. Und versicherte: «Für das brauchen wir keinen Druck des FC Zürich. Das sehen wir selbst und sind nicht zufrieden.» Fakt ist: Schiedsrichter San Fedayi pfiff die Partie an – und die Unterlage war des Thema des Tages auf den Rängen des Stadions (17’653 Fans).

Die Tore

37’ | 1:0 | Rodrigo Conceição kam auf der linken Seite etwas gar einfach an GC-Verteidiger Dirk Abels vorbei und brachte den Ball zur Mitte, wo Bledian Krasniqi beim Penaltypunkt in aller Ruhe den Ball annehmen konnte. Das Eigengewächs bedankte sich mit einem platzierten Flachschuss.

73’ | 2:0 | Antonio Marchesano, zuletzt meist in der Reservistenrolle, war erst in der 71. Minute eingewechselt worden und traf sehenswert auf Vorlage von Fabian Rohner. Es war die erste Ballberührung des FCZ-Meisterhelden.

90’ +1 | 2:1 | Ein Eigentor von FCZ-Spieler Selmin Hodza macht das Spiel noch einmal spannend. GC-Joker Francis Momoh hatte den Treffer provoziert.

Der Ausblick

Englische Woche: Zürich muss am Sonntag beim FCL ran (16.30 Uhr). GC empfängt bereits am Samstag Meister YB (20.30 Uhr).