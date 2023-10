Zürich: FDP-Sauter zieht Kandidatur zurück – Weg frei für SVP-Rutz? 

Regine Sauter von der FDP zieht ihre Kandidatur für den Ständerat zurück. Dies kommunizierte ihre Partei am Dienstag.

Die Ständeratskandidierenden der FDP, der Mitte und der Grünen treten nicht zum zweiten Wahlgang an.

Nachdem am Wahlsonntag nur SP-Mann Daniel Jositsch das absolute Mehr erreichte, um sich einen der zwei Zürcher Sitze im Ständerat zu sichern, kommt es am 19. November zum zweiten Wahlgang. Nun steht fest: Es kommt zum grossen Duell zwischen Tiana Angelina Moser von der Grünliberalen Partei und Gregor Rutz von der SVP.

FDP zieht Kandidatur als Erste zurück

Am Dienstagmittag stand bereits fest: FDP-Kandidatin Regine Sauter wird den Sitz von Ruedi Noser nicht verteidigen können. Sie zog ihre Kandidatur zurück. Grund dafür sei die fehlende Unterstützung der anderen bürgerlichen Parteien und Verbände, hiess es in der entsprechenden Medienmitteilung.

Am Sonntag hatte Rutz gegenüber 20 Minuten erklärt, dass die Entscheidung, wer zum zweiten Wahlgang antreten würde, rein strategisch fallen würde: «Es geht darum, dass diejenige Person ins Rennen geht, die mehr mobilisieren kann.» Er habe gezeigt, dass er diese Person sei.

Mitte tritt nicht an – wen wird die Partei unterstützen?

Am Dienstagnachmittag zog Mitte-Kandidat Philipp Kutter seine Kandidatur ebenfalls zurück. Wen die Mitte im zweiten Wahlgang unterstütze, werde die Partei erst am Mittwoch entscheiden, so Kutter gegenüber 20 Minuten. «Innerhalb der Partei gibt es sowohl Sympathien für Tiana Moser wie auch für Gregor Rutz», sagt er. Eine Stimmfreigabe sei denkbar.