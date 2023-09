Zürich Film Festival: Das erwartet dich am ZFF

Am Donnerstag startet das 19. Zurich Film Festival (ZFF). Diese Stars werden über den grünen Teppich gehen und so viel kostet ein Ticket, falls du ans ZFF gehen willst.

Jahr für Jahr bringt das Zurich Film Festival (ZFF) Weltstars nach Zürich. In den letzten Jahren waren Schauspielerinnen und Schauspieler wie Sharon Stone, Johnny Depp, Sylvester Stallone oder Eddie Redmayne zu Gast.

Dieses Jahr sind weniger Promis in Zürich anzutreffen. Der Grund: der anhaltende Streik in Hollywood von Drehbuchautorinnen und -autoren sowie Schauspielerinnen und Schauspielern. Nichtsdestotrotz haben einige den Weg in die Limmatstadt gefunden.

Diese Stars kommen ans ZFF

So wird beispielsweise Jessica Chastain (Interstellar) ihren neuen Film «Memory» vorstellen und beim Corso über den grünen Teppich gehen (Sonntag, 1. Oktober). Ebenfalls in Zürich anzutreffen ist der ehemalige Bond-Bösewicht Mads Mikkelsen. Der Däne wird am 6. Oktober über den grünen Teppich beim Corso gehen – beim Kongresshaus läuft sein neuer Film «The Promised Land».

Ausserdem sind Ethan Hawke und Diane Kruger am ZFF. Kruger erhält den Golden Eye Award, und zu sehen gibt es den Thriller «Visions» mit ihr in der Hauptrolle. Der Musiker Peter Doherty präsentiert in Zürich die Doku «Stranger in My Own Skin» und spielt anschliessend ein Konzert im Frame – dem ehemaligen Kosmos.

So viel kosten Tickets und Pässe

Wer die Stars und die Filme, die sie im Gepäck haben, sehen will, muss dieses Jahr ein wenig tiefer ins Portemonnaie greifen als in den Jahren zuvor. Kostet eine Filmvorstellung, die an den Wochentagen vor 18 Uhr über die Leinwand geht, 19.60 Franken, bezahlt man für Abend- und Wochenend-Vorstellungen 26.20 Franken.

Will man bei einer Preisverleihung dabei sein, und dies in der besten Kategorie mitverfolgen, kostet ein Ticket 89.80 Franken. Für die bescheidenen Plätze sind 54.80 beziehungsweise 32.80 Franken nötig. Ein Festival-GA kostet 308.90 Franken, ein Halbtax (maximal vier Filme pro Tag) kostet 65.80 Franken.

ZFF hat Kosmos übernommen

Nach dem Konkurs des Kulturhauses Kosmos Anfang Dezember standen die Kinoflächen mehrere Monate leer. Ende Mai wurde publik, dass das Zurich Film Festival das Kulturhaus übernimmt.

Unter dem Namen «Frame» öffnet das Kino ab dem 28. September seine Türen. Die sechs Frame-Kinos mit 796 Plätzen werden demnach mit Beginn des 19. Zurich Film Festivals eingeweiht.

Weitere Informationen zum Zürich Film Festival findest du unter: www.zff.com.