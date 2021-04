Am Donnerstagmorgen waren noch 12’000 Termine frei.

Natalie Rickli wendet sich nun direkt an die Seniorinnen und Senioren.

Zuerst beklagte sich SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli bei Bundesrat Alain Berset , dass der Kanton zu wenige Impfdosen erhalten habe. In der Zwischenzeit sind die kantonalen Impfzentren offen und es ist mehr Impfstoff vorhanden. Doch längst sind nicht alle Termine ausgebucht. Derweil warten Personen aus noch nicht freigeschalteten Impfgruppen auf einen Termin.

Rickli wendet sich nun aktiv an die Seniorinnen und Senioren, sich für die zur Verfügung stehenden Termine einzuschreiben. «Liebe Über-65-Jährige, es hat noch 18’000 freie Impftermine im April», schrieb sie am Mittwoch auf Twitter. Gleichzeitig versendete der Kanton eine entsprechende Medienmitteilung. Dieser Aufruf hat gewirkt – aber nur teilweise. Von den 90’000 Terminen sind am Donnerstag immer noch 12’000 Termine im April verfügbar. Das entspricht fast jedem achten Termin. Die Anmeldung ist seit dem 29. März möglich.