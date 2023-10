Zürich Flughafen: Schneller am Sicherheitscheck – «Die sollen endlich ihren Job machen»

1 / 3 «ZRH Club» heisst das neue Angebot des Flughafens Zürich, das ähnlich der Swiss-Lounge mit Vorteilen lockt. Flughafen Zürich Bereits jetzt kann der Eintritt in den geschlossenen Bereich mit Sofas, Sesseln und Tischen für 49 Franken online gebucht werden. Inbegriffen sind ein kleiner Snack sowie ein Getränk. Flughafen Zürich Doch der «ZRH Club» hat vor allem einen zentralen Vorteil: Wer ihn bucht, wird am Sicherheitscheck prioritär behandelt. Flughafen Zürich

Darum gehts Am Flughafen Zürich wird eine neue kostenpflichtige Option eingeführt.

Der «ZRH Club» wirbt mit einer Lounge und Snacks sowie einer Fast Lane an der Sicherheitskontrolle.

Der Grossteil der Community kritisiert diese Option, sie sehen sie als «pure Geldmacherei».

Es gibt aber auch Leserinnen und Leser, die sich über den «ZRH Club» freuen.

Die neue, kostenpflichtige Wartezone «ZRH Club» steht den Fluggästen am Flughafen Zürich ab dem 1. November zur Verfügung. Mit einer Kapazität von 50 Personen befindet sie sich nach der Sicherheitskontrolle. Die Zone wird allen Reisenden zur Verfügung stehen, auch den Economy-Passagieren, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Inbegriffen sind ein kleiner Snack sowie ein Getränk, welche an den Platz gebracht werden. Der zentrale Vorteil: Wer ihn bucht, wird am Sicherheitscheck prioritär behandelt – und genau das nervt den Grossteil der Community.

«Lasst die Leute leiden, so kann die Normalität zu Geld gemacht werden»

Swissmann scheint diese neue Option sauer zu machen. Er schreibt etwa: «Zweiklassengesellschaft fördere ich nicht! Die Geldgier vom Flughafen auch nicht!» Spiritus hingegen sieht ein Kalkül dahinter: «Das Chaos wurde also absichtlich seit langem verursacht, um dieses Geschäftsmodell nun zu lancieren. Nach dem Motto, lasst die Leute leiden, so kann die Normalität zu Geld gemacht werden.»

Viele der Leserinnen und Leser sehen es genauso. Auch Mischus: «Die sollen sich nicht etwas ausdenken, wie sie mehr Geld machen können, sondern sie sollen ihren Job machen und sich überlegen, wie sie die Überlastung in den Griff bekommen. Das ist keine professionelle Lösung der Situation, sondern eine Verlagerung des Problems.»

Rooli spricht von einem Geldesel und Allflättere fragt, wie dreist diese neue Option denn sei. Tandem schreibt, dass er jetzt verstehe, wieso monatelang kein zusätzliches Personal gefunden wurde, und LP88 findet: «Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die langen Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle nicht in erster Linie mit Personalmangel begründet werden können, denn gegen 50 Franken geht es plötzlich schneller.»

«Schlechte Idee, lieber Flughafen»

DerGilbert ist auch kein Fan der Option, aber aus einem anderen Grund: «Es ist nicht in Ordnung, dass Economy-Passagiere nun die Priority-Line zu Hunderten blockieren. Da werde ich auf die Barrikaden gehen, wenn plötzlich ähnliche Zustände herrschen wie bei normalen Zugängen. Schlechte Idee, lieber Flughafen.» Zenseus sieht ebenfalls keinen Sinn hinter dem «ZRH Club»: «Nach dem Securitycheck? Dann ist doch alles bereits erledigt.»

Es gibt aber auch Leserinnen und Leser, die relativieren. So auch Janice: «Diesen Service gibt es an anderen Flughäfen bereits seit Jahren.» Das Gleiche sagt Lumo: «Das gibt es doch weltweit an vielen Flughäfen – es ist also nichts Neues.» Allerdings: «Der Zeitpunkt für die Eröffnung war wohl aber schlecht», schreibt sie.



«Den Preis finde ich akzeptabel»

Fans des «ZRH Club» gibt es in der Community auch. ProLoyal etwa meint: «Werde ich gleich mal ausprobieren. Die Lounge interessiert mich nicht, aber der schnellere Securitycheck. Den Preis finde ich akzeptabel.» Bifeh sieht das etwas anders: «Das Konzept finde ich super, ich finde aber, dass es teurer sein sollte, sonst kann es sich jeder leisten und dann gibt es wieder Stau.»

Auch Meta75 ist begeistert: «Diesen Service werde ich sicher nutzen, wenn ich mal wieder fliege.» Eine Kritik an Andersdenkenden hat er auch noch: «Fast Lane ist nichts Neues und für diejenigen, die wegen des Preises jammern, lest noch mal: Es sind noch Getränke und Snacks inbegriffen!» Weiter fragt er: «Wie viele von euch haben in der Wartezeit bis zum Boarding noch einen Kaffee getrunken oder etwas Kleines gegessen? Voilà. Aber Hauptsache, es wird gejammert, geweint und von Zweiklassengesellschaft geredet.»