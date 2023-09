Zürich Flughafen: Zwei Stunden Wartezeit – grosses Interesse beim Kampfjet F22 Raptor

Ebenfalls können die Besucherinnen und Besucher mitverfolgen, wie ein Flugzeug-Turnaround in Zürich abläuft. Die Experten von Swissport und SWISS kommentieren live, was von der Landung bis zum Abflug eines SWISS-Flugs geschieht. Welches sind die ersten Schritte im und ums Flugzeug nach dessen Ankunft? Wie funktioniert die Be- und Entladung während des Turnarounds und wer berechnet, wo die Güter und Gepäckstücke überhaupt geladen werden, damit das Flugzeug in der Balance bleibt? All das und vieles mehr wird bei der Live-Kommentierung beantwortet. Der Einblick in die Abfertigung startet um 11.15 Uhr.