Super League: Zürich trifft auf Winti, YB spielt gegen St. Gallen

YB – St- Gallen: Pure Unterhaltung am späten Sonntagnachmittag in der Hauptstadt. Der Spitzenkampf zwischen Leader YB und dem drittplatzierten FCSG bot so einiges. Bereits in der dritten Minute nutzte Görtler die zweite Topchance der Gäste zum Führungstreffer. Doch noch vor der 20. Minute dreht der Tabellenführer die Partie. Itten und Imeri sorgen innert fünf Minuten für den 2:1-Pausenstand. Doch das Ergebnis trügt, denn die Ostschweizer erarbeiteten sich bis zum Pausenpfiff ein klares Chancenplus, hatten in zwei Situationen Pech. Zwei Kopfbälle nach Ecken prallten vom Querbalken zurück.