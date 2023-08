Zürich: Frau (82) stirbt nach Wohnungsbrand im Kreis 6

Eine Frau ist nach einem Wohnungsbrand am Freitagmorgen im Spital verstorben.

Am Donnerstagnachmittag ging bei der Stadpolizei Zürich kurz nach 14 Uhr die Meldung ein, dass in einem Hausflur an der Oerlikonerstrasse eine Person auf dem Boden liege und Rauch aus einer Wohnung komme. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte von Schutz & Rettung und der Stadtpolizei Zürich auf eine bewusstlose Person, die im Treppenhaus vor der Wohnung, aus der Rauch kam, lag.