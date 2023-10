Frau vermietet städtische Wohnung für 5200 Franken auf Airbnb

Die Wohnung befindet sich in den Hardau II-Hochhäusern mitten in Zürich –in einer städtischen Wohnung.

5266 Franken pro Monat, so viel kostet die Wohnung mitten in Zürich auf der Plattform Airbnb. Doch nach der Zahlung der rund 175 Franken pro Nacht haust man nicht in einem Penthouse-Apartment mit mehreren Stockwerken und Dachterrasse, sondern in einer 72 Quadratmeter grossen und spartanisch eingerichteten Unterkunft in den Hardhaus-Wohnhäusern im Kreis vier. Für zwei Personen kostet die 2,5-Zimmer-Wohnung sogar noch mehr: 6’954 Franken verlangt die Frau von einem Pärchen pro Monat.