Zürich Friesenberg: «Funktionale Mängel» – SZU will «hässlichen» Bogen abbauen

Der Starkstrombogen über den Bahn- und Strassenzugang an der Haltestelle Friesenberg in Zürich Wiedikon hat 2,5 Millionen Franken gekostet.

Der Starkstrombogen an der Kreuzung Friesenbergstrasse sorgt seit seinem Bau vor einem Jahr für rote Köpfe. Von den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern wurde er als «Monster» betitelt, auf angebrachten Transparenten als «hässlich und unnötig» bezeichnet. Den Mietern von Konrad Reininghaus (64) an der Friesenbergstrasse versperrt er sogar komplett die Sicht . Die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) wollte den 2,5 Millionen Franken teuren Starkstrombogen zunächst zehn Jahre stehen lassen.

Doch am Montag teilte die SZU in einer Mitteilung mit, dass das Kreuzungssystem wohl schon Ende 2026 abgebaut wird. Der Grund: Das Kreuzungssystem an der Friesenbergstrasse funktioniert seit der Inbetriebnahme «nicht wie beabsichtigt»: «Bereits bei der Inbetriebnahme wurde jedoch offensichtlich, dass die Stahlkonstruktion nicht nur hinsichtlich der städtebaulichen Integration problematisch ist, sondern auch funktionale Mängel aufweist.»