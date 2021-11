Ab Dezember - Zürich führt Maskenpflicht für Schüler ab der 4. Klasse ein

In Zürich gilt ab dem 1. Dezember die Maskenpflicht ab der vierten Primarschulklasse sowie für alle Lehrpersonen und weitere an der Volksschule beschäftigte Personen. «Angesichts des saisonalen Anstiegs der Fallzahlen hat der Regierungsrat entschieden, weitere Massnahmen im Schulbereich befristet einzuführen», heisst es in einer Mitteilung am Donnerstag. Besonders bei Kindern in der Altersgruppe der vier- bis elf-Jährigen sei die Anzahl positiv getesteter sprunghaft angestiegen.