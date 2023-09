Zürich: Linke rufen zur Demo gegen Abtreibungsgegner in Oerlikon auf

«Kein Fussbreit den Faschos und Fundis»: Auf Transparenten, Graffitis und online rufen linke Kreise derzeit zu einer grossen Gegendemonstration am 16. September in Oerlikon auf. An diesem Samstag findet in Zürich der «Marsch fürs Läbe», die grösste Kundgebung von Abtreibungsgegnern in der Schweiz, statt. Dass der Anlass erneut stattfindet, kommt nicht gut an: «Die Rechnung haben sie ohne uns gemacht. Wir wollen den Fundis in Oerlikon den ganzen Tag vermiesen», heisst es etwa in einem Online-Post.