Zürich: Nachbaren sammelt Spenden für Familie von getötetem Libanesen

Am vergangenen Donnerstag griff ein 15-Jähriger seinen 45-jährigen Nachbarn mit einer Stichwaffe an und verletzte ihn tödlich.

«Stellt euch vor, ihr versucht, als Nachbar Zivilcourage zu zeigen, um einen Streit zu schlichten. Plötzlich sticht aber ein 15-Jähriger auf euch ein und ihr sterbt», sagt eine junge Frau mit wässrigen Augen in einem Tiktok-Video. Sie beschreibt, was sich am vergangenen Donnerstag im Quartier Friesenberg im Zürcher Kreis 3 abgespielt hat: Ein 45-jähriger Libanese versuchte, den Streit zwischen einer Mutter und ihrem 15-jährigen Sohn zu schlichten. Der Jugendliche aus Eritrea liess sich aber nicht beruhigen und griff seinen Nachbar mit einem Messer an. Der 45-Jährige wurde dabei derart schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb.