Zürich: Gewalt gegen Schiedsrichter – 5.-Liga-Match artet komplett aus

Es sind Szenen, die aufwühlen: Der Schiedsrichter liegt am Boden, es wird geflucht und gedroht – und dann muss die Polizei gerufen werden. So geschehen am Sonntag in Zürich Affoltern. Die zweite Mannschaft des Clubs spielte gegen GC 3 in der 5. Liga, die Partie musste beim Stand von 4:5 abgebrochen werden. Doch was war geschehen?