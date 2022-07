Orthodoxe Ikone: Zürich gibt Zypern verschwundenes Kunstwerk zurück 

Das Werk «Thronender Pantokrator» aus dem 15. Jahrhundert kehrt nach Zypern zurück. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst, fand die Übergabe am 7. Juli statt. Das Bild, welches in Zypern als wichtiges nationales Kulturgut gilt, wurde im September 2014 von der Zürcher Staatsanwaltschaft auf ein Rechtshilfeersuchen der Republik Zypern in einem Zürcher Auktionshaus beschlagnahmt. Eine Privatperson wollte das Heiligenbild damals verkaufen.