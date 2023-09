Zürich: Gratis Tampons und Binden – nun auch an der Uni Zürich

Die Automaten werden an vier Standorten angebracht.

In genderneutralen Toiletten sollen die Studierenden der Universität Zürich im Herbstsemester gratis Binden und Tampons beziehen können.

An der ETH stiess das Projekt 2021 auf viel Zustimmung.

Vom 18. September bis 22. Dezember können Studentinnen der Universität Zürich an vier Standorten auf dem Campus Zentrum kostenlos Binden und Tampons beziehen. Zur Verfügung gestellt werden den Frauen oder nonbinären Personen die Menstruationsartikel in Automaten, die in frauen- und genderneutralen Toiletten installiert sind.