Zürich: Gründe für Nachtflüge sollen künftig für alle kommuniziert werden

Die Unterschriftensammlung beginnt am 15. Oktober.

Der Verein Fair in Air hat zusammen mit anderen Bürgerorganisationen eine Volksinitiative zur Flughafen-Nachtruhe lanciert. In der Medienmitteilung schreiben die Initianten, dass die im Flughafengesetz verankerte siebenstündige Nachtruhe «seit Jahren» ignoriert werde, «ohne dass die Behörden eingreifen.» Gemäss Flughafenbericht 2021, also noch während der Corona-Pandemie, fanden 643 Flüge nach 23 Uhr statt.