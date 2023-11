Zürich«Haben mich vergessen»: UBS schliesst Naveen in Tresorraum ein

Tiktok

Ein Hotelier wurde am Dienstag beim Tresorraum einer UBS-Filiale eingesperrt.

Am Dienstagabend betrat Naveen Jerith den Tresorraum der UBS-Filiale beim Zürcher Bellevue. «Ich habe ein Schliessfach im Tresor, gegen 16 Uhr fuhr ich mit dem Lift in den unteren Stock», sagt der 29-jährige Hotelier und Unternehmer. Als er nach rund einer halben Stunde wieder habe gehen wollen, habe er gemerkt, dass die Tür verschlossen war. «Die haben mich einfach im Tresorraum vergessen», sagt Jerith. «Im Bunker hatte ich kein Netz und auch das UBS-Nottelefon hat nicht funktioniert.»

Er habe versucht, sich mit lauten Geräuschen bemerkbar zu machen, als er den Notfallschalter entdeckte. «Nach 15 Minuten sind dann schliesslich zwei bewaffnete Polizisten in Vollmontur runtergekommen und haben mich argwöhnisch kontrolliert.» Er habe sich ausweisen müssen und sei gefragt worden, was er denn beim Tresor suche, sagt der Eigentümer des Hotel San Carlo in Lugano. «Anschliessend haben sie mich – gemeinsam mit einer UBS-Mitarbeiterin – befreit.» Die Frau habe sich anschliessend für den Fauxpas entschuldigt.