Grosses Polizeiaufgebot für Sergio Matarella am Zürcher HB

Was ist am Zürcher Hauptbahnhof los? Das fragen sich am Mittwochvormittag mehrere News-Scouts. Vor Ort reihen sich etliche schwarze Limousinen mit abgedunkelten Scheiben aneinander. Zudem ist ein grosses Polizeiaufgebot auf Platz. Die Kantonspolizei Zürich lüftet das Rätsel.