Hunderte versammeln sich zu Nahost-Demos in der Stadt Zürich

Die zweite Demo, die am Donnerstagabend in Zürich stattfindet, ist eine vom Verein Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina (JVJP) und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) organisierte Kundgebung. Das Motto lautet «Für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina». Sie startet auf dem Bürkliplatz – unweit entfernt von der «Never again is now»-Demo – ebenfalls um 18 Uhr.