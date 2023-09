Zürich: Immer mehr Minderjährige wegen Pornografie verzeigt

Gegen das Gesetz verstossen haben in Fällen von Gewaltdarstellungen, Nötigung, Drohungen und Ehrverletzungen weniger Minderjährige als in den Jahren zuvor.

Zahlen von 2022 zeigen, dass der Konsum und die Verbreitung jener Inhalte bei den Jugendlichen erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen ist. So wurden laut der Zürcher Oberjugendanwaltschaft im vergangenen Jahr insgesamt 245 Jugendliche wegen Pornografie verurteilt, im Jahr zuvor waren es 188 gewesen.

Im Schnitt 13,5 Jahre jung

Zwei von drei verzeigten Minderjährigen hätten das pornografische Material als Foto, Video oder Sticker über Social Media oder (Klassen-)Chats weiterverbreitet. In jedem sechsten Fall erstellten die Jugendlichen eigenes pornografisches Material von sich und verbreiteten es auf digitalem Wege. «Waren es früher primär Mädchen, die meist auf Nachfrage von sich pornografisches Material erstellt haben, sind es mittlerweile in fünf von acht Fällen Jungs», heisst es in der Medienmitteilung. Besonders auffallend: Im Schnitt sind die Jugendlichen, welche die verbotenen Inhalte erstellen und verbreiten, 13,5 Jahre jung.