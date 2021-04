54’000 neue Termine - Zürich impft nun alle, die über 50 Jahre alt sind

In den ersten beiden Maiwochen sind in den Impfzentren 54’000 Termine verfügbar.

Am Mittwoch werden neue Impfgruppen freigeschaltet.

Nach Senioren und Risikopatientinnen und Risikopatienten sind nun weitere Impfgruppen im Kanton Zürich freigeschaltet. Neu können 50- bis 64-Jährige einen Impftermin buchen. Es handelt sich um die Impfgruppen H, K und M, wie es in einer Mitteilung heisst. In den ersten beiden Maiwochen sind in den Impfzentren rund 54’000 Termine verfügbar. Die Registrierung für die Impfung wird allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Kantons Zürichs empfohlen.