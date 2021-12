Live ab 16 Uhr – Zürich gibt ab morgen 155'000 Booster-Termine frei

Ein Drittel der Zürcher Bevölkerung sei bereits geimpft, so Rickli. Das habe man den Spitälern und den Gemeinden zu verdanken. Ab morgen werden neue Booster-Termine online aufgeschaltet. «Wir melden uns bei Ihnen per SMS, sobald sie die Drittimpfung machen können.» Der Kanton bietet bereits 60 Impfmöglichkeiten an. Nächstes Jahr werden noch neue mehr Impfzentren dazukommen, sagt Rickli.