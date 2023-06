Städte-Umfrage: Laut «Monocle»-Umfrage hat Zürich an Lebensqualität verloren

Gemäss einer Umfrage des «Monocle»-Magazins hat Zürich in diesem Jahr an Lebensqualität verloren. Einer der Gründe dafür ist die Wohnungsnot.

Städte-Umfrage – darum gehts: Jedes Jahr führt das Magazin «Monocle» die Städte-Umfrage «Quality of Life Survey» durch.

In diesem Jahr hat die Stadt Zürich an Attraktivität verloren: Von Platz zwei in den vergangenen zwei Jahren fiel Zürich auf Platz vier.

Am besten abgeschnitten hat Wien, gefolgt von Kopenhagen und München.

Die «Quality of Life Survey» gehört zu den bekanntesten Städte-Umfragen und wird vom internationalen Nachrichten- und Lifestyle-Magazin «Monocle» herausgegeben. Als besonders lebenswerte Stadt durfte sich Zürich in den vergangenen Jahren auszeichnen: 2019 landete die Stadt auf Platz eins, 2021 und 2022 auf Platz zwei. 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie kein Ranking durchgeführt. In diesem Jahr stürzte Zürich vom Podest auf den unglücklichen vierten Platz.

In einem ähnlichen Ranking der Economist Intelligence Unit (EIU) schaffte es Zürich auf Platz sechs, Wien landete auch auf diesem Ranking auf dem ersten Platz.

Das sind die Gründe

Gemäss den «Monocle»-Autoren hat Zürich aufgrund diverser Punkte an Attraktivität verloren. So werden im Rating die Wohnungsnot und die hohen Kauf- und Mietkosten erwähnt, wie auch die lange Transitionsphase der Tagesschule, die bislang nicht überall eingeführt wurde. Ein weiterer Punkt sind zudem die Velorouten, deren Umsetzung noch nicht überall erfolgt ist.

Auf das Stadtbild bezogen heisst es, stören sich die Umfrage-Teilnehmenden auch an den Graffiti, von denen es nun mehr geben soll als zuvor. Zudem liessen die Ladenöffnungszeiten zu wünschen übrig, welche nicht so flexibel seien, wie in anderen Grossstädten. Und natürlich ist da auch der Crash der Credit Suisse, welcher gar nicht gut ankam.

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte Tyler Brûlé, der Chefredaktor des «Monocle», dass Zürich trotzdem noch immer sehr gut dastehe: «Wir sprechen ja immer noch von den vordersten Rängen.» Was der Stadt hin und wieder fehle, sei aber eine gewisse «Easyness». Beispielsweise bei Entrepreneur-Projekten: «Der Weg, um etwa ein Restaurant zu eröffnen, ist in Zürich vergleichsweise lang und kompliziert. In Kopenhagen kannst du viel schneller loslegen.»

Diese Städte liegen im Rating ganz oben

Über den Platz zuoberst auf dem Podest darf sich 2023 die Stadt Wien freuen. Dies insbesondere deshalb, weil die Stadt sich auf den sozialen Wohnungsbau fokussiert. Mit Platz zwei schnitt Kopenhagen ab. Ebenfalls sehr gut abgeschnitten hat die Stadt München, welche den Sprung von Platz elf auf drei schaffte. Laut der «Monocle»-Redaktion ist dies möglich dank einem idealen Mix aus Top-Universitäten, visionären Investoren und lokalen Wirtschafts-Champions wie Siemens, Allianz und BMW.

Darum ist Zürich die freundlichste Stadt

Zwar gilt Zürich als die viert lebenswerteste Stadt, dafür aber auch als die freundlichste Stadt Europas. Zu diesem Ergebnis kam eine Erhebung von Bounce, einem Unternehmen für Gepäckaufbewahrung. Laut dem Unternehmen wurde der Umgang mit der LGBTQ+-Community positiv bewertet, sowei das Happyness-level und die Sicherheit bezüglich Taschendiebstählen. In die Erhebung floss unter anderem der «Euromonitor’s Top 100 City Destinations Index 2022» oder der «World Happiness Report».

