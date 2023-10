Zürich–Jeddah: Rega-Jet muss wegen technischen Problems umkehren

Nach dem Start flog der Rega-Jet unzählige Schleifen über dem Thurgau und Schaffhausen, bevor er wieder am Flughafen Zürich landete.

Der Patient, der in Saudiarabien bereits hospitalisiert ist, muss sich daher noch etwas gedulden.

Grund war ein technisches Problem an Bord.

Ein Rega-Jet musste am Donnerstag unerwartet wieder in Zürich landen.

Die Flugroute eines Passagierjets der Schweizer Rettungsflugwacht sorgte am Donnerstagabend bei vielen Aviatikbegeisterten für Stirnrunzeln: Die Challenger 650 startete um 17.45 Uhr vom Flughafen Zürich aus und peilte die saudiarabische Hafenstadt Jeddah an.

Von Zürich gehts über die Ostschweiz nach Zürich

Wie Rega-Sprecher Adrian Schindler gegenüber 20 Minuten sagt, stellte die Crew nach dem Start fest, dass ein technisches Problem an der Maschine bestand, das eine Landung erforderte. Zwar war das Problem nicht so einschneidend, dass eine sofortige Landung nötig gewesen wäre. Die Crew kehrte aber trotzdem an den Heimatflughafen Zürich zurück, wo die Luftfahrzeugmechaniker der Rega die Überprüfung des Ambulanzjets vornehmen konnten.