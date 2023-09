Zürich: Eine Jobsuchende warb auf einem Plakat für sich selbst und wurde belohnt

Das ist passiert

Je älter man ist, desto herausfordernder und anstrengender wird die Jobsuche. Das wusste auch Karin Heinrich, als sie sich im Juli auf der Suche nach einer neuen Stelle an eine nicht alltägliche Jobsuch-Offensive wagte: Mit einem Plakat, welches nicht nur die Marketingfrau von Kopf bis Fuss zeigt, sondern auch ihre Kompetenzen auflistet, warb die 57-Jährige für sich selbst. Für ihr Plakat buchte sie insgesamt 18 Werbeflächen in Zürich und fünf in Zug.

Kreativität wurde belohnt

Nun zeigt sich: Die Aktion hat sich gelohnt, denn Heinrich hat gute Neuigkeiten zu berichten. Gegenüber 20 Minuten sagt sie: «Im August habe ich einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich bin überglücklich!» Die Marketingfrau hat eine Vollzeitstelle als Produktmanagerin in einem Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Bern bekommen. 20 Minuten ist der zukünftige Arbeitgeber bekannt.

Auf sie aufmerksam geworden sei ihr neuer Chef über den Medienbericht auf 20 Minuten: «Nachdem er den Artikel gelesen hatte, besuchte er meine Homepage und kontaktierte mich per Mail.» Dann sei es schnell gegangen: Über ein Telefonat wurde ein Bewerbungsgespräch vereinbart, welches in der darauffolgenden Woche stattfand. Mit Erfolg: Die Marketingfrau bekam die Stellenzusage beim zweiten persönlichen Interview.

Wie Heinrich erzählt, übernimmt sie ab Oktober die Stelle für eine Person, die in Pension geht. Rückblickend sagt die 57-Jährige: «Es brauchte Überwindung, mich mit dem Plakat so zu exponieren. Aber ich bin immer positiv geblieben und hatte Vertrauen in das, was ich unternommen habe. Mein Alter sollte kein Hindernis darstellen – und wie sich zeigte, hat es das auch nicht.»