«Grössere Menge verzeichnet als erwartet»: Zürich kämpfte über Ostern mit überfüllten Textilcontainern

In der Stadt Zürich wurden im Januar zusätzliche Sammelbehälter für Textilien aufgestellt.

In der Stadt Zürich entfällt seit diesem Jahr die Strassensammlung für Textilien, die bisher viermal jährlich durchgeführt wurde. Neu können die Stadtzürcher und Stadtzürcherinnen ihre Textilien ausschliesslich in Containern entsorgen. Die Stadt hat dafür die ursprüngliche Anzahl von 60 Textilcontainern auf 155 erhöht. Doch Bilder von Anwohnenden zeigen teilweise überfüllte Container. Auch das Online-Portal «Inside-Paradeplatz» berichtete kürzlich über «Dutzende Kleidersäcke, die halbgeöffnet vor den Behältern liegen».

Wie es bei Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) auf Anfrage heisst, sind die Container nicht systematisch überfüllt. «Über die Ostertage hatten wir eine grössere Menge an entsorgten Textilien verzeichnet als erwartet, was zu überfüllten Containern führte», sagt Sprecher Tobias Nussbaum. Nächstes Jahr werde man die Leerungstouren kurz vor Ostern einplanen, um überfüllte Container an den Feiertagen zu vermeiden.