Zürich: Kantonsrat will Konversionstherapien verbieten

In der Schweiz sind Konversionstherapien, die zum Ziel haben, die homosexuelle Veranlagung eines Menschen in eine heterosexuelle Neigung «umzupolen» oder die Geschlechtsidentität von betroffenen Personen zu verändern, noch erlaubt. Im Kanton Zürich sollen solche «Therapien» in Zukunft nun verboten werden: Der Zürcher Kantonsrat hat sich am Montag – mit 90 zu 74 Stimmen bei fünf Enthaltungen – für ein Verbot ausgesprochen. Gegen die Motion gestimmt haben die SVP, die FDP und die EDU.