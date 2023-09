Zürich: Klima-Aktivisten stören Diamond League – auch Max Voegtli dabei

Die missglückte Aktion im Letzigrund. Titter/Renovate_CH

An der Diamond League im Zürcher Letzigrund haben Klima-Aktivisten am Donnerstagabend versucht, den Anlass zu stören. Wie Renovate Switzerland nun bekannt gab, nahm auch ihr Pressesprecher Max Voegtli an der missglückten Aktion teil. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Sicherheitspersonal die Klima-Aktivisten einfängt und zu Boden ringt.

Einer der Teilnehmenden wird in der Medienmitteilung von Renovate Switzerland wie folgt zitiert: «Ich bin heute hier, um die Athletinnen und Athleten zu bitten, ihren Einfluss zu nutzen, um über die globale Erwärmung zu sprechen. Unser Leben ist in Gefahr. Das Leben von Milliarden von Menschen ist in Gefahr. Wir müssen jetzt handeln. Schliessen Sie sich uns an!»

Max Voegtli wurde am Dienstag verurteilt

Voegtli machte erst kürzlich mit einer Flugreise nach Mexiko Schlagzeilen. Zwei Tage vor der Störaktion im Letzigrund wurde Max Voegtli (30) zudem wegen zwei Klebe-Aktionen verurteilt. Das Zürcher Bezirksgericht hat ihn wegen Nötigung schuldig gesprochen und ihm eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Franken auferlegt. Es gilt eine Probezeit von zwei Jahren. Tragen muss er die Vorverfahrenskosten von 1500 Franken sowie jene des Verfahrens vom Dienstag. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf mindestens 2500 Franken.

Direkt im Anschluss zur Urteilsverkündung sagte der 30-Jährige, dass er das Urteil akzeptieren werde. In Berufung wolle er nicht gehen. Gleichzeitig sagte er, dass er aber auch in Zukunft nicht auf zivilen Widerstand und illegale Aktionen verzichtet: «Ich werde weitermachen, bis unsere Regierung handelt», so Voegtli.