Zürich: Stadtpolizei konfisziert Velo von Demonstranten

Am 25. August konfiszierte die Stadtpolizei das Cargobike. «Die Polizisten sagten uns, dass das Velo die Gewichtslimite überschreitet, und nahmen es mit», sagt Lukas Bühler vom Kollektiv Konsumkamine.

Am 25. August wurde das Cargobike vom Kollektiv «Konsumkamine» von der Polizei konfisziert.

Am Freitag, 25. August, waren einzelne Mitglieder des Kollektivs mit ihren Velos auf dem Weg zur bewilligten Platzkundgebung «Mehr Sicherheit mit mehr Kontrollen im Strassenverkehr» auf der Rathausbrücke. Kurz vor ihrem Ziel wurde die Gruppe von der Polizei gestoppt und kontrolliert.

Demnach handelt es sich laut Bühler bei der Begründung der Polizei, wieso das Velo konfisziert wurde, um ein fadenscheiniges Argument. «Was die Polizei gemacht hat, ist Willkür und reine Schikane», so Bühler.

«Demokratische Rechte behindern»

Die Konfiskation beschäftigt mittlerweile auch die Politik. In einer schriftlichen Anfrage an den Stadtrat wollen Mitglieder der AL und Grünen im Zusammenhang mit den Polizeieinsätzen an Critical Mass wissen, wie der Stadtrat die polizeiliche Konfiskation des Velos mit Verstärkeranlage, Megafon und politischem Informationsmaterial – das alles wurde im Cargobike transportiert – beurteilt.