Zürich: Kronenhalle: Handy, Laptop und Hunde über 60 Zentimeter verboten

Unter anderem gilt ein Dresscode: Business Casual am Mittag, «smart-elegant» am Abend.

Das Zürcher Nobelrestaurant Kronenhalle gibt seinen Gästen den Tarif durch: Wer einen Tisch reserviert, erhält seit kurzem die Gastordnung des Hauses per SMS zugestellt. Geregelt wird unter anderem der Dresscode. Die Atmosphäre der Kronenhalle strahle «viel Tradition und Eleganz» aus, die auch von den Gästen widergespiegelt werde. Deshalb werde eine der Saison angepasste, elegante Kleidung erwartet. Dies bedeutet: Business Casual am Mittag, am Abend «smart-elegant». Sandalen, kurze Hosen für Männer, Kappen und T-Shirts seien auch an heissen Sommertagen nicht erlaubt. Bei unpassender Kleidung stehe es dem Chef de Service offen, den Zutritt zum Restaurant zu verweigern.