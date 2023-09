Zürich: «Lebensgefährlich» – Hausarzt von Brian erhebt schwere Vorwürfe

1 / 2 Brian K. sass in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies während dreieinhalb Jahren in isolierter Einzelhaft. SRF/Screenshot Der ehemalige Hausarzt von Brian reichte am Montag eine Strafanzeige gegen die JVA Pöschwies ein. Tages-Anzeiger/Urs Jaudas

Darum gehts Im Auftrag von Brian K. reichte dessen ehemaliger Hausarzt am Montag eine Strafanzeige gegen die JVA Pöschwies ein.

Die Vorwürfe lauten unter anderem mehrfache versuchte Körperverletzung und gefälschte Zeugnisse durch Ärztinnen und Ärzte der JVA Pöschwies.

Der ehemalige Hausarzt von Brian K., André Seidenberg, hat am Montag, dem 11. September, bei der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich Anzeige gegen die Direktion und den ärztlichen Dienst der JVA Pöschwies eingereicht. Wie Seidenberg in einer Mitteilung schreibt, sei er von Brian dazu beauftragt und bevollmächtigt worden. Die Vorwürfe wiegen schwer: Gemäss der Strafanzeige legt der Arzt der JVA Pöschwies unter anderem mehrfache versuchte Körperverletzung, Gefährdung, «Im-Stich-Lassen» und falsche Zeugnisse zur Last.

Die medizinische Betreuung von Brian sei in den dreieinhalb Jahren, in denen sich der 27-Jährige in Einzelhaft befunden habe, «schwerwiegend beeinträchtigt» worden, heisst es in der Strafanzeige, die 20 Minuten vorliegt. «Um das extreme Haftregime aufrechterhalten zu können, wurde der wehrlose B.K. einem schwerwiegenden Risiko für seine Gesundheit, Leib und Leben ausgesetzt.»

Untersuchung durch Zellklappentür

Laut Strafanzeige ist Brian während seiner Zeit in Einzelhaft «nicht oder nicht im Mindesten angemessen» körperlich medizinisch untersucht worden. Dies sollen auch Gutachten externer Ärzte und Institutionen bestätigen.

Zudem schreibt Seidenberg: «Im Sommer 2021 war Brians Blutdruck lebensgefährlich erhöht. Er stand am Rand einer hypertensiven Krise.» Den Grund dafür sieht der Arzt in Brians extremen Haftbedingungen. Dabei sei die dem Häftling angelastete «übergrosse Gefährlichkeit ein Konstrukt von früher».

In der Strafanzeige verweist Seidenberg, neben diversen weiteren Punkten, auch auf einen Vorfall vom April 2019. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der Brian am Kopf und am rechten Knie verletzt worden sei. Wie es heisst, hätten die Gefängnisärzte den Häftling nach diesem Vorfall nie in der Zelle untersucht. So habe Brian sein Bein zur Untersuchung durch die in die Tür eingelassenen Klappen strecken müssen. «Eine Gelenkuntersuchung ist so nicht möglich», kommentiert Seidenberg dazu.

++Update folgt++