Zürich: Lehrerin ging für bessere Noten vor Bundesgericht

Also wandte sie sich ans Verwaltungsgericht Zürich. Dieses wies ihre Beschwerde in sämtlichen Anklagepunkten ab.

Sie schnitt mit einer 4,5 in der Prüfungslektion, einer 5 in Fachdidaktik, und einer 6 in Berufsdidaktik ab.

Die Abschlussprüfungen im Sommer 2022 einer damaligen Studentin der Pädagogischen Hochschule Zürich verliefen eigentlich ganz gut: Sie schnitt mit einer 4,5 in der Prüfungslektion, einer 5 in Fachdidaktik, und einer 6 in Berufsdidaktik ab. Doch damit gab sie sich nicht zufrieden, sie wollte sowohl in Fachdidaktik und der Prüfungslektion mindestens eine 5,5.