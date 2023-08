Zürich: Linke droht, Wohnprojekt zu kippen, um günstige Mieten zu erzwingen 

So soll die neue Wohnsiedlung in Witikon aussehen.

In Witikon ist eine Siedlung mit 370 Wohnungen geplant.

Am Stadtrand in Zürich Witikon plant die Swisscanto-Anlagestiftung eine Wohnüberbauung. Rund 370 Wohnungen mit unterschiedlichen Wohnungstypen von 1,5 bis 5,5 Zimmern sollen entstehen. Auch ein städtischer Kindergarten mit Hort ist vorgesehen. Nur: Das 30’000 Quadratmeter grosse Areal Harsplen zwischen der Katzenschwanz- und Witikonerstrasse sowie dem Hauhölzli wird heute landwirtschaftlich genutzt. Für den Bau ist also eine Umzonung nötig, die das Stadtparlament bewilligen muss.