Zürich: 10’000 zusätzliche Veloabstellplätze auf Kosten von Autoparkplätzen

Die Zürcher Linke will in der Stadt zusätzlich 10’000 Veloabstellplätze schaffen.

Am Mittwochabend hat der Gemeinderat mit 59 zu 49 Stimmen eine Motion von SP, Grünen und AL überwiesen. Die Motion verlangt von der Stadt, dass innert zwei Jahren 10’000 Veloabstellplätze und 500 Cargoveloabstellplätze errichtet werden. Wo diese entstehen sollen, steht im Vorstoss ebenfalls: wenn möglich, auf den bisherigen Autoparkplätzen.

Zudem hat der Stadtrat in einer schriftlichen Stellungnahme festgehalten, dass die geforderten 10’000 Veloständer in keinem realistischen Verhältnis zu den bestehenden etwa 44’000 öffentlichen Veloabstellplätzen» stünden.

«Kampfansage gegen das Auto»

Die Ratsmehrheit bestehend aus SP, Grünen und AL hielt aber an der Motion fest und brachte diese auch durch. Das Angebot von Veloabstellplätzen hinke der Nachfrage weit hinterher. Viele Plätze seien heute so ausgelastet, dass Velos auf die Trottoirs abgestellt werden müssten und so die Fussgänger und -gängerinnen behinderten.