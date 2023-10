Mann (26) läuft nach Unfall weg – dann klickten die Handschellen

Eine weitere Person traf die Polizei in einem nahe gelegenen Hotel an.

Am Montagvormittag kam es am Döltschiweg im Kreis drei zu einem Unfall.

Ein ungewöhnlicher Unfall beschäftigte am Montagvormittag die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich. Dabei erschien auf den ersten Blick alles normal: Laut Angaben der Stadtpolizei ging um 11.15 Uhr die Meldung ein, dass ein Autofahrer am Döltschiweg im Kreis drei verunfallt sei. Der 23-Jährige fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Döltschiweg in Richtung Schweighofstrasse und verlor aus bisher unbekannten Gründen in der Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Personenwagen kollidierte daraufhin mit einem über zwei Tonnen schweren Betonelement, dieses wurde durch den Aufprall umgestossen.