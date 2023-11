Zürich: Mann (32) entführt Kater während Erbstreit

Der Mann wurde per Strafbefehl zu einer Geldstrafe und Busse verurteilt.

Nach dem Tod eines Angehörigen folgt in einigen Fällen ein Streit um das Erbe. So passiert bei einer Familie, die in einer kleinen Gemeinde im Zürcher Unterland lebt. Zur Erbmasse gehört auch ein Kater, der plötzlich im Mittelpunkt des Streits stand.