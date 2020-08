Lockerung kommt zu spät

Zürich Marathon abgesagt – auch Rad-WM findet nicht statt

Der Bundesrat lässt ab Oktober wieder Grossanlässe mit mehr als 1000 Personen zu. Für gewisse Sportevents kommt dieser Schritt zu spät.

Doch am Mittwoch verkündete der Bundesrat, dass das bis bis am 31. August geltende Verbot von Grossveranstaltungen zunächst bis Ende September verlängert wird, bevor es am 1. Oktober fällt. Damit will der Bundesrat den Kantonen mehr Zeit geben, um das Bewilligungsregime vorzubereiten und allenfalls die Kapazitäten für das Contact Tracing zu erhöhen.