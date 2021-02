Anstatt den Event in gewohnter Form durchzuführen, findet der Marathon am 25. April erstmals virtuell statt.

Wegen Corona findet der Zürich Marathon dieses Jahr nicht statt. «Die Aussichten auf eine normale Austragung mit mehreren tausend Teilnehmern in der Zürcher Innenstadt sind nicht realistisch», sagt Sprecher Simon von Allmen. Die Veranstalter haben sich deshalb etwas einfallen lassen: Anstatt den Event in gewohnter Form durchzuführen, findet der Marathon am 25. April erstmals virtuell statt. «Zum einen sind wir enttäuscht, dass wir den Event nicht wie geplant durchführen können. Andererseits freuen wir uns aber sehr auf den einmaligen Virtual Run.»

Dafür habe man in den letzten sechs Monaten an einer App gearbeitet. «Anfangs April kann man sie im Appstore runterladen.» Funktionieren soll das Ganze so: «In der App wählen die Teilnehmer am 25. April eine Startzeit zwischen 8 und 11 Uhr aus und beginnen, egal wo sie sind, mit dem Lauf.» Die Läuferinnen und Läufer können zudem in der App jederzeit mitverfolgen, wo sie sich auf der gewohnten Zürich Marathon-Strecke befinden würden.