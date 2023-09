Zürich: Messerstecherei beim Bellevue – Jugendlicher im Spital

Gewalttätige Auseinandersetzung am See: Gegen 00.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über einen Streit von mehreren Personen beim Utoquai ein. Mehrere Patrouillen rückten an die Örtlichkeit aus, die Polizistinnen und Polizisten nahmen vier mutmasslich an der Auseinandersetzung beteiligte Personen vor Ort und in der näheren Umgebung fest.