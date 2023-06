Hardturm: Zürich muss drittes Mal über Fussballstadion abstimmen 

Denn die Uferschutzinitiative will Hochhäuser in Limmat-Nähe verbieten – zwei solche wären beim Stadionbau jedoch geplant gewesen.

«Schon die damalige zweite Abstimmung war eine reine Zwängerei», schreibt die NZZ. Doch nun hat eine Naturschutzinitiative das Stadionprojekt erneut im Visier – und dem Stadionbau droht eine weitere Verzögerung. Denn die «Uferinitiative» will den Bau von Hochhäusern entlang der Limmat in einer 200 Meter breiten Zone verbieten. Zum geplanten Stadion gehören allerdings zwei Hochhäuser – und sie würden in besagter Zone zu stehen kommen.