Im Kanton Zürich wurden insgesamt 24’989 Impfungen verabreicht. Aufgrund von Lieferverzögerungen müssen nun Anpassungen am Impfprogramm vorgenommen werden. Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Freitag in einer Mitteilung schreibt, stehen dem Kanton bis Ende Februar statt 113’000 nur noch rund 90’000 Impfdosen des Impfstoffs Pfizer/Biontech zur Verfügung.

Die Zweitimpfungen an den Heimen werden deshalb verschoben. Die Erstimpfung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen werde aber wie geplant bis Mitte Februar durchgeführt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Wegen des fehlenden Impfstoffs können am Referenz-Impfzentrum am EBPI keine weiteren Impftermine für Februar vergeben werden. Auch muss auf weitere Impfungen des Gesundheitspersonals in den Spitälern vorläufig verzichtet werden.