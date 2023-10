Zürich: Mysteriöse Lichter am Zürcher Nachthimmel stammen aus Menzingen ZG

Am Wochenende sorgten bläuliche Lichter am Schweizer Nachthimmel für viele Fragen. Nun stellt sich heraus: Die Lichtpunkte sind nicht übernatürlicher Herkunft.

Diese bläulich schimmernden Lichtpunkte sorgten in der Nacht auf Sonntag für Aufsehen. 20Min/News-Scout

Darum gehts Mysteriöse Lichter am Nachthimmel sorgten am Wochenende für Gesprächsstoff.

Behörden konnten die bläulichen Lichtpunkte ebenfalls nicht erklären.

Die Lösung für die Lichtpunkte am Zürcher Nachthimmel hat ein Mitarbeiter der Wohngemeinde in Menzingen ZG.

In perfekter Kreisformation kreisten bläulich schimmernde Lichter in der Nacht auf Sonntag über dem Zürichsee. Auch in der Nacht auf Montag filmten 20-Minuten-Lesende die Lichter am Nachthimmel.

Die Lichtpunkte sorgten bei vielen für offene Fragen und Verwunderung. Auch in Schaffhausen und in Diessenhofen TG waren die bläulichen Lichter zu beobachten.

«Lichter stammen von unserer Chilbi»

Obwohl weder der Schweizer Flugsicherungsdienst Skyguide noch die Kantonspolizei Zürich die Lichter erklären konnten, ist des Rätsels Lösung nun auf dem Tisch: «Für die mysteriösen Lichter am Nachthimmel ist ein extrem lichtstarker Beamer, der an der Chilbi in Menzingen zum Einsatz kam, verantwortlich», sagt ein Mitarbeiter der Einwohnergemeinde Menzingen ZG. Wer diesen jedoch in Betrieb genommen hat, ist dem Mitarbeiter nicht bekannt. Er ist sich aber hundert Prozent sicher: «Die Lichter stammen von unserer Chilbi.»

Einer der Standbetreiber der Chilbi war auch die Guggenmusik Menzikus. Um den Kirchturm zu beleuchten, kam wie jedes Jahr ein Beamer zum Einsatz, sagt die Präsidentin der Guggenmusik. «Ob es sich dabei wirklich um unseren Beamer handelte, kann ich so aber nicht bestätigen.»

Und die Lichter in Diessenhofen und Schaffhausen? Wie der Mitarbeiter der Einwohnergemeinde mutmasst, stammen die Lichter an anderen Orten in der Schweiz aufgrund anderer Chilbis. «An den Oktoberwochenenden finden überall Chilbis statt. Daher liegt es nahe, dass andere Lichter am Nachthimmel ebenfalls von Jahrmärkten stammen.»

Lasershows wären meldepflichtig

Wer nun wirklich für die Lichter am Nachthimmel verantwortlich ist, bleibt offen. Fest steht jedoch: Lasershows sind in der Schweiz meldepflichtig, wie es auf Anfrage beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst. «Eine Bewilligung brauchen sie aber keine», sagt Mediensprecher Daniel Dauwalder.

Die Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall ist am 1. Juni 2019 in Kraft getreten und gilt für alle Arten von Veranstaltungen mit Laserstrahlung, unabhängig davon, ob sie in Gebäuden oder im Freien durchgeführt werden.

Da es sich bei den bläulich schimmernden Lichtern aus Menzingen jedoch um eine Lichtshow handelt, wie der Mitarbeiter der Einwohnergemeinde sagt, und nicht um Laserstrahlen, war die Gemeinde oder der Betreibende der Lichtshow nicht in der Pflicht, sie anzumelden.