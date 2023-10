Zürich: Rollerfahrer stirbt nach Kollisin im Kreis 6

Aus bislang unbekannten Gründen ist der Rollerfahrer unter den Lastwagen gekommen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Irchelstrasse/Winterthurerstrasse.

Am Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Rollerfahrer gekommen.

An seinen Verletzungen erlag der Rollerfahrer im Spital.

Am Montagmorgen kam es im Kreis 6 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Rollerfahrer.

Kurz nach neun Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Irchelstrasse in Richtung Winterthurerstrasse. Der 52-jährige Lastwagenchauffeur musste verkehrsbedingt vor der Verzweigung mit der Winterthurerstrasse halten, schreibt die Stadtpolizei Zürich am Montag in einer Mitteilung.