Flexity-Trams sind zu lang für VBZ-Werkstatt

Deshalb müssen 2,9 Millionen Franken in den Umbau der Zentralwerkstatt der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich in Altstetten investiert werden.

In der letzten Woche hat der Zürcher Stadtrat 2,9 Millionen Franken für dringende Umbauten in der Zentralwerkstatt der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich in Altstetten bewilligt. Diese Mittel sollen dazu verwendet werden, die Werkstatt schnellstmöglich umzubauen.



Das Problem: Die neuen Flexity-Trams sind zu lang für die Zürcher Werkstatt, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Deshalb «müssen genügend Arbeitsplätze mit einer Mindestlänge von 43 Metern vorhanden sein», so der entsprechende Stadtratsbeschluss. Zum Vergleich: Die Cobra-Trams sind sieben Meter kürzer. Heute steht laut Stadtrat mit nur zwei Arbeitsplätzen ein Platz zu wenig zur Verfügung. «Der Bedarf an langen Gleisen steigt mit der Ablieferung der Flexity-Trams kontinuierlich an. Bis ins Jahr 2029 werden insgesamt sieben Arbeitsplätze und damit fünf zusätzliche benötigt», teilt er mit.